Monty Williams raconte que Devin Booker a joué le Game 3 des Finals sur une jambe

Invité du « Woj Pod », Monty Williams est revenu sur l’un des tournants des dernières Finals NBA, lorsque Milwaukee s’est retrouvé mené 2-0 à l’aube de la troisième manche. Alors que les Suns prenaient le bouillon dans ce Game 3, se retrouvant à -22 à l’issue du troisième quart-temps, Devin Booker n’est plus entré en jeu.

Rien de bien original pourtant, que de reposer l’un de ses joueurs majeurs en vue du match suivant, si ce n’est que Chris Paul ou Deandre Ayton sont quant à eux restés sur le terrain, suscitant l’interrogation parmi les fans des Suns. Une incompréhension que Monty Williams a justifiée devant notre confrère Adrian Wojnarowski.

« Les gens ne savaient pas que Booker avait un problème aux ischio-jambiers lors du Game 3, et qu’il avait été critiqué pour ce qu’il ne pouvait pas faire. Ce que les gens n’ont pas compris, c’est qu’il jouait sur une seule jambe. Ces gars-là, parce qu’ils sont durs et ne veulent jamais avoir d’excuses, n’ont jamais rien dit. Cette mésaventure m’a dérangé parce que j’ai entendu toute sorte de choses qui ont été dites sur Devin et Chris lors des Finals », a-t-il déclaré.

Ce coup de moins bien n’a pas empêché Devin Booker d’enchaîner ensuite avec deux matchs à 42 et 40 points, même si les Suns n’ont pas renoué avec la victoire pour autant. Avec le recul, Monty Williams s’est également désigné comme responsable dans la préparation de ce Game 3, qui a finalement constitué l’un des tournants de cette série, perdue 4-2 par les joueurs de l’Arizona.

« Je reviens à notre préparation du Game 3, afin que nous soyons prêts mentalement et émotionnellement pour ce match. Je pense que j’ai probablement trop gambergé en ce qui concerne la préparation, parce que nous avons perdu. Si nous avions gagné, je n’y aurais probablement pas pensé du tout », a-t-il ajouté, avant d’évoquer également le dernier quart-temps du Game 6. « J’ai repensé à cet instant une tonne de fois ces dernières semaines, en essayant de comprendre ce que j’aurais pu faire à ce moment-là. On pense à ce qu’on aurait pu dire ou faire. »