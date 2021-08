Cameron Thomas fait honneur à sa réputation de gâchette

Fort scoreur en NCAA (23 points de moyenne), l’arrière est arrivé dans cette Summer League en tant que pétard ambulant des Nets.

Parmi les remplaçants pour commencer la rencontre, face à Memphis, contrairement à Brandon Knight et Quinndary Weatherspoon, Cameron Thomas avait néanmoins carte blanche en sortie de banc.

En galère sur la première mi-temps, terminée à 5 points (1/7 au tir), Thomas a rebondi sur la deuxième moitié du match, notamment dans le dernier quart-temps ponctué par 12 unités à 4/7 au shoot. « Cam a bien joué. Lui et Quinndary Weatherspoon nous ont portés avec le banc. C’est là que vous voyez les qualités de Cam à 19 ans contre une très bonne équipe. Il a fait du bon boulot pour faire tourner l’équipe », dénote l’entraineur Jordan Ott.

À l’origine du retour de Brooklyn

Grâce à un +/- de +10 le concernant, l’ancien de LSU a montré la voie à ses coéquipiers. « C’était mon premier match pro… Je devais juste trouver mon rythme. Une fois que je l’ai eu, je me suis senti à l’aise. Ça ne reste que du basket après tout », souligne l’arrière pour le New York Post.

C’est d’ailleurs lui qui a inscrit un 3-points permettant à son équipe de repasser devant à 3:30 de la fin, suite à une belle feinte de tir. Malheureusement pour eux, les Grizzlies d’un excellent Desmond Bane ont verrouillé dans les dernières minutes pour empocher la victoire.

Si certains notent une différence entre le monde amateur et la NBA, Thomas estime que le niveau et le jeu en lui-même ne changent pas tant que ça. « Je ne savais pas que j’aurais autant d’espace », s’étonne même Thomas. « Tout le reste, ça ne restait que du basket. Ce n’était pas spécialement plus physique ni plus rapide donc j’ai l’impression de m’être intégré tout de suite. Mais j’ai vu beaucoup d’espace et j’ai trouvé ça vraiment cool. »

Ses Nets rencontreront les Bucks ce mercredi pour un remake de la demi-finale de conférence Est.