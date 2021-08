Les deux places en finale des JO de Tokyo se jouent ce jeudi. Et ça démarre dès 06h15, sur France TV Live et Eurosport, avec la rencontre entre les États-Unis de Kevin Durant et l’Australie de Patty Mills.

Pour les Bleus, rendez-vous à partir de 13h00, sur France 2 et Eurosport, face à la Slovénie de Luka Doncic.