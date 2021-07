Les Pelicans envoient leur 53e choix aux Sixers

Un second tour de Draft, c’est très pratique dans un échange, et c’est sans doute pour cette raison que les Sixers ont « acheté » le 53e choix des Pelicans. C’est ce qu’annonce The Athletic qui explique que la franchise de la Nouvelle Orléans reçoit du cash en retour : deux millions de dollars.

Philadelphie pourrait donc, cette nuit, utiliser ce second tour de Draft dans un échange plus massif. Pourquoi pas dans le transfert de Ben Simmons dont le nom circule depuis plusieurs jours dans les rumeurs ?

Côté Pelicans, la Draft n’est pas une priorité puisque la franchise cherche un très bon meneur pour encadrer Zion Williamson, Brandon Ingram et désormais Jonas Valanciunas. Ils ont désormais deux millions de plus dans les caisses.

Free agent, Lonzo Ball devrait faire ses valises, et il est annoncé aux Bulls ou aux Knicks.