Programme du soir | L’Equipe de France en Espagne avant le Game 2 des Finals

Premier match de préparation des Bleus, en vue des Jeux olympiques, et c’est face à l’Espagne, à Malaga. Début de la rencontre (sans Nicolas Batum ni Rudy Gobert) à partir de 19h30, en direct sur le site de L’Equipe, et en différé à partir de 21h05 sur la chaîne L’Equipe.

Dans la nuit, ce sera ensuite le Game 2 des Finals entre les Suns et les Bucks. C’est à suivre à partir de 03h00, sur beIN Sports 3, pour voir si Chris Paul et les siens confirmeront leur premier succès…