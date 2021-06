Al Horford sur son retour à Boston : « C’est ici que je veux être ! »

Cantonné à un rôle de mentor auprès des jeunes d’OKC après une expérience ratée du côté de Philadelphie, Al Horford doit donner un dernier élan à sa carrière. Revenu à Boston en échange de Kemba Walker grâce au nouveau GM Brad Stevens, le Dominicain se voit accorder une seconde chance dans le Massachussetts pour son plus grand bonheur.

« Premièrement, je suis vraiment très, très heureux d’être de retour. » commence Al Horford. J’apprécie vraiment la ville de Boston. Je sais à quel point la ville est spéciale et à quel point la franchise est spéciale pour la ville. Je suis heureux de revenir et de finir ce que j’ai commencé. C’est surréaliste d’être de retour. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. C’est ici que je veux être » affirme le pivot de 35 ans.

Un retour à point nommé

Privé de match NBA depuis le 24 mars, l’ancien Sixer s’est montré rassurant sur son état physique en assurant notamment pouvoir jouer les backs-to-back. « Physiquement je me sens bien. Le staff d’Oklahoma a fait du bon boulot avec moi. Je suis impatient de commencer à travailler avec le groupe. Rien ne me freinera. Je pense pouvoir jouer encore plusieurs postes mais peu importe ce dont l’entraineur a besoin, je le ferai. S’ils me demandent de jouer pivot, ça me va. »

Bon défenseur, capable de s’écarter et doté d’un bon QI basket, Horford va apporter toute sa science au sein d’un jeune effectif. « Quand je suis arrivé d’Atlanta, Danny (Ainge) et Brad (Stevens) m’avaient instauré cette culture et cette volonté de gagner un 18e titre. J’ai hâte de me mettre au travail. »

Avec l’arrivée d’Ime Udoka qu’il avait côtoyé à Philly, l’intérieur veut vite s’intégrer et tisser des liens afin de démarrer la saison pied au plancher. « Ime est un bon gars. On avait une bonne relation, il était toujours très professionnel. » ajoute le pivot pour NBC Sports. « On a passé pas mal de temps à parler défense et de choses qu’on aimerait travailler. Je suis impatient de voir ce qu’il va apporter et comment il peut aider notre groupe. »

Un rôle de mentor auprès de Robert Williams

Si l’effectif est encore loin d’être figé à Boston, certains sont assurés de porter la tunique verte en octobre prochain. Parmi eux, on peut citer Jayson Tatum et Robert Williams qui ont accueilli leur ancien coéquipier comme il se doit. « Jayson (Tatum) et Rob (Williams) m’ont contacté. C’était cool de leur part. Maintenant je pense à tout ce qu’on doit faire. On doit être prêt physiquement et mentalement. On va disputer une saison classique. Pour être l’équipe que l’on souhaite, on doit se mettre au travail maintenant. J’étais à la salle hier et les gars bossaient déjà » dixit Horford.

Robert Williams a bien progressé cette année et les conseils d’Horford lui permettront sans aucun doute de franchir un nouveau cap. « J’étais vraiment impressionné par sa progression cette année » avoue l’All-Star. « C’est rafraichissant de le voir comme ça, il va continuer de s’améliorer et je vais être sans arrêt sur son dos. »

Si le secteur intérieur a posé problème cette année, l’arrivée supplémentaire de Moses Brown va combler ce manque de protection dans la raquette des Celtics. « C’est un bon gamin. Les gars vont l’adorer dans le vestiaire. Il est à l’écoute et il ne se préoccupe que du collectif. Il essaye de jouer de la bonne manière. »

Reste à savoir ce que deviendra Tristan Thompson si la raquette est occupée par Horford, Williams et Brown…