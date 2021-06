Payne capital

Même si Monty Williams n’a rien officialisé, c’est a priori Cameron Payne qui va remplacer Chris Paul dans le cinq des Suns à partir de ce soir, et personne ne connaît la durée de son intérim. Une belle revanche pour ce meneur de jeu qu’on croyait perdu pour la NBA après son transfert aux Bulls, et des passages ratés aux Raptors et aux Cavaliers. Il était d’ailleurs parti en Chine… avant de se faire couper après deux matches. C’était en janvier 2020, il n’y a pas si longtemps.

Revenu aux Etats-Unis, il repart de tout en bas, et décide de jouer en G-League. Il est élu meilleur joueur de la semaine, mais la pandémie stoppe sa tentative de comeback.

Relancé par Monty Williams pour la « bulle »

Et puis le 30 juin, un coup de fil des Suns qui lui propose un « two-way contract ». C’est le plus petit contrat actuel en NBA, mais Monty Williams était assistant au Thunder, et il le connaît bien. Il veut lui donner une chance, et Cameron Payne la saisit : 11 points de moyenne dans la « bulle », et huit victoires en huit matches !

« C’était fou » avoue-t-il dans The Oklahoman. « Ce furent de véritables et effrayantes montagnes russes pour moi. Je ne savais pas où j’allais être, mais j’ai trouvé un chez moi et je veux rester ici le plus longtemps possible. En se donnant à fond sur le terrain, on se retrouve dans de bonnes situations. »

Onze mois plus tard, il est effectivement toujours là, et il n’a sans doute jamais aussi bien joué de sa carrière.

« J’ai trouvé ma niche dans une super équipe » reconnaît l’ancienne doublure de Russell Westbrook à OKC. « Je veux juste continuer à faire avancer les choses. Il faut être humble et rester affamé. Parce que vous pouvez vous retrouver dehors en un claquement de doigts et je ne veux pas que cela se reproduise. »

Un style de jeu qui lui va bien à Phoenix

Pour son père, présent à chaque match à Phoenix, le fiston a le style pour briller aux Suns. « Quand vous êtes dans un mariage qui fonctionne, c’est juste énorme. Phoenix est bien pour lui, et il est bien pour Phoenix. Ce style de jeu lui correspond bien, et ils lui permettent de jouer vite, et il voit vraiment bien le jeu. Phoenix joue un style de basket très ouvert, et ça lui permet de shooter à 3-points. »

Ce soir, son rôle va changer. Il ne sera plus le joker, mais le premier meneur. Il devra lancer les systèmes et faire davantage jouer les autres. « Cam fait un excellent travail dans la direction du jeu, mettant en pratique quelques conseils de Chris, l’un des meilleurs meneurs de jeu de notre ligue, et en étant simplement agressif » témoigne Jae Crowder dans l’Arizona Central. « Je pense que c’est une situation difficile pour lui parce que quand il sort du banc, c’est un joueur totalement différent, mais nous voulons qu’il joue comme il faut. »

Plus que jamais leader de l’équipe en l’absence de Chris Paul, Devin Booker est confiant. « Il n’a pas peur de ce genre de moment. En général quand quelqu’un est mis dans cette situation, il est un petit peu hésitant, mais lui ne joue pas du tout comme ça. Je sais qu’il est prêt pour tout, et il a cette confiance en lui, et il bossé pour gagner cette confiance. On verra comment ça se passera. »

Face à Cameron Payne, du costaud : Pat Beverley, Reggie Jackson et Rajon Rondo !