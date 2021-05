Vainqueurs des Pelicans, les Grizzlies valident leur ticket pour le « play-in »

Dès l’entame, Jaren Jackson Jr. est déjà au four et au moulin, et il noircit la feuille de stats. Jonas Valanciunas apporte également sa pierre à l’édifice, Dillon Brooks commence à ajuster la mire de loin, et le collectif des Grizzlies prend le dessus logiquement sur des Pelicans privés de la plupart de leurs joueurs vedettes.

La défense prend l’eau de toutes parts, et Willy Hernangomez n’arrive pas à contrôler les solides intérieurs adverses, qui se régalent déjà dans la peinture. Heureusement pour Stan Van Gundy, Nickeil Alexander-Walker puis Wenyen Gabriel entrent sur le parquet, et ils font un bien fou. Après douze minutes, Memphis reste devant (36-31).

La « second unit » de La Nouvelle-Orléans domine ses vis-à-vis et Alexander-Walker fait vraiment une très belle rentrée. C’est John Konchar qui le calme avec trois réussites, et la défense de Memphis reprend les commandes du match. En face, Hernangomez ramasse quelques miettes sous le cercle, mais Valanciunas et Brooks (16 points déjà) en remettent une couche en attaque. À la pause, Memphis affiche 12 points d’avance (71-59).

Brooks-Valanciunas, duo gagnant

Les hommes de la « Big Easy » reviennent avec de bien meilleures intentions, et Willy Hernangomez met le bleu de chauffe. L’Espagnol a saisi sa chance depuis quelques semaines, et comme les hommes de Taylor Jenkins ne mettent plus un pied devant l’autre, perdant ballon après ballon, New Orleans comble son retard et passe même devant.

Ja Morant, qui était au fond du seau (2 points seulement jusqu’à présent), sort de sa torpeur et plante 10 points de suite, pour réveiller les siens. Les deux formations ne se lâchent plus, et après trois quart-temps, les Pelicans ont deux points d’avance (88-86).

Finalement, Memphis en revient aux bases : la défense. De l’agressivité, de la mobilité et de l’intensité, et les Grizzlies retrouvent l’allant du premier quart-temps. Jonas Valanciunas montre les muscles, et Dillon Brooks artille de loin pour donner un bol d’air aux locaux. Sans leurs deux leaders, Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans n’ont personne pour prendre le jeu à son compte, et ils loupent de nombreux tirs ouverts.

Les Grizzlies ne faiblissent pas, et s’imposent 115-110. Une victoire qui valide leur billet pour le « play-in ».