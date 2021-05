Kemba Walker – Evan Fournier, une complicité naissante

Ce n’était que le Magic en face, mais le duo Kemba Walker – Evan Fournier a flambé. Le premier a inscrit 32 points à 11/18 au shoot et le second ajouté 18 unités à 8/14 au tir. Soit un total de 50 points à 19/32 au shoot dont un joli 8/14 à 3-pts et un seul petit ballon perdu.

Une performance très propre donc, et une impression d’alchimie et de puissance offensive en début de match avec 22 des 29 premiers points des Celtics, qui étaient privés de Jaylen Brown.

« Je pense que Fournier et Walker aiment jouer ensemble », avance Brad Stevens sur le site officiel de la franchise. « Ça peut devenir une excellente combinaison, mais on ne l’a pas encore beaucoup montré. »

Entre la gestion du physique fragile de Kemba Walker, qui doit se ménager et éviter de trop jouer, et les soucis d’Evan Fournier avec le Covid-19, les deux joueurs ont effectivement peu partagé de minutes ensemble. Face à Orlando, ils ont montré ce dont ils étaient capables.

« C’est peut-être une raison, oui », réagit le Français pour parler de ce duo, en évoquant leur passé commun avec Steve Clifford, Kemba Walker ayant côtoyé le coach à Charlotte, l’arrière à Orlando. « J’essaie de trouver des moyens de créer des tirs pour mes coéquipiers. C’est un joueur qui peut jouer en catch-and-shoot et jouer sans le ballon. Quand je pénètre, je cherche mes coéquipiers et comme il est parfois ouvert, j’ai essayé de le servir. »

S’il n’a pas enchaîné les matches dernièrement, l’ancien All-Star des Hornets a réalisé deux de ses meilleurs sorties de la saison contre Phoenix et Orlando (32 points à chaque fois), sans oublier les 26 points contre les Warriors, en l’espace de trois semaines. Et il confirme apprécier le jeu du Français.

« Il sait simplement jouer de la bonne façon », assure-t-il. « J’ai joué contre Evan depuis des années, c’est un joueur incroyable. Je pense qu’on a juste une alchimie naturelle. C’est vraiment fun de jouer avec lui. »

Et la précaution des Celtics, qui surveillent Kemba Walker attentivement depuis le début de saison, semble payer.

« Je n’ai pas beaucoup joué donc j’ai pu me reposer. Ainsi, face au Magic, je me sentais frais et bien », explique-t-il à Mass Live. « Le plan a été bénéfique pour lui », ajoute Brad Stevens. « Il a bossé, il a renforcé son genou et toutes ces soirées sans jouer sont là pour lui permettre de bien se sentir pour la fin de saison. »