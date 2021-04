Podcast Hype X Basket USA | Zion Williamson, le nouveau super-héros

A l’instar d’un LeBron James en son temps, l’ancien protégé de Coach K à Duke, Zion Williamson est depuis le lycée considéré comme la future attraction de la NBA. En raison d’une blessure au genou puis d’une non qualification en playoffs, le phénomène des Pelicans a connu un léger retard à l’allumage à son arrivée dans la grande ligue.

Mais débarrassé de quelques kilos superflus, et déterminé à faire taire les critiques, le numéro 1 de la Draft 2019 s’est aujourd’hui imposé comme le leader de sa franchise, au point de devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste. Et ce alors qu’il n’a que 20 ans…

Déjà All-Star et avec sa chaussure signature aux pieds, la carrière de Zion Williamson est-elle définitivement lancée ? Peut-il s’inspirer de LeBron James sur et en dehors des terrains ? Quelle est sa marge de progression ? Et surtout justifie-t-il enfin toute la Hype placée en lui ?