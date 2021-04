Isaiah Thomas : « Je suis à 102% ! »

C’est ce soir, à Atlanta, qu’Isaiah Thomas va reprendre sa carrière NBA, et dès le shootaround, il a apporté son enthousiasme habituel. « Je suis à 102% ! » a-t-il expliqué sur le site officiel des Pelicans. « Je suis plus que prêt. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis ma blessure. Ce n’est même plus un problème… Chaque jour que je me lève, j’ai le sourire car franchement, je n’avais jamais imaginé me sentir à nouveau aussi bien, et revenir à la normale. Physiquement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. Donc je suis vraiment heureux d’être là. »

Signé pour 10 jours, Isaiah Thomas aura quelques matches pour convaincre Stan Van Gundy, et il pourrait profiter des absences de Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker et peut-être Kira Lewis Jr. pour décrocher un temps de jeu conséquent derrière Lonzo Ball, et donc un deuxième contrat de 10 jours.

« Quelle que soit l’occasion, et que je joue ou pas, je suis prêt mentalement et physiquement à avoir un impact » poursuit-il. « Que ce soit sur le banc pour aider les jeunes ou pour mettre la balle dans le cercle… Quelle que soit l’opportunité, je suis plus que prêt, et je suis très heureux d’avoir cette chance. »

« J’espère que ça va fonctionner, et que je pourrai un petit peu jouer comme Kobe si j’entre en jeu »

Aux Pelicans, il retrouve Lonzo Ball qu’il a croisé aux Lakers, et il a apprécié sa métamorphose, symbolisée par ce record à 3-points face aux Rockets.

« On peut dire que sa confiance est à un autre niveau… Il n’y réfléchit plus à deux fois lorsqu’il s’agit de prendre des tirs » a constaté Isaiah Thomas. « Évidemment, son shoot est bien meilleur que lorsqu’il est arrivé en NBA. Mon boulot est de lui apporter encore davantage de confiance, pour qu’il continue d’être agressif. »

Enfin, Isaiah Thomas a évoqué le n°24 choisi en hommage à Kobe Bryant. « Le numéro était disponible, et Kobe était l’un de mes mentors les plus proches. J’ai eu l’opportunité de rendre hommage à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. J’espère que ça va fonctionner, et que je pourrai un petit peu jouer comme Kobe si j’entre en jeu. »