JJ Redick veut être prêt pour les playoffs

C’est fait, JJ Redick a enfin rejoint les Mavericks, mais pas Dallas…

On s’explique. Transféré il y a une semaine aux Mavericks, l’ancien shooteur des Pelicans n’a toujours pas posé le pied dans le Texas, mais il a rejoint ses nouveaux coéquipiers à New York où l’équipe se prépare à affronter les Knicks. C’est la première fois qu’il est avec le groupe, même s’il ne peut pas s’entraîner.

« De ce que je comprends, les choses ont pris une très bonne direction » a déclaré Rick Carlisle. « On espère vraiment qu’il puisse être à 100% le plus tôt possible ». Absent des terrains depuis le 3 mars, JJ Redick souffre du talon droit, et il a récemment reçu une infiltration. À 36 ans passés, pas question de prendre de risque, ni de brusquer les choses, d’autant qu’il n’était pas forcément enchanté de ne pas rejoindre la côte Est.

« C’est quelqu’un dont le shoot peut faire la différence »

« Le nombre idéal, c’est de jouer le plus de matches possibles » répond JJ Redick lorsqu’on l’interroge sur son retour. « Je suis un joueur qui a besoin de rythme, et je veux être dans un bon rythme pour aller en playoffs. Je l’ai dit plusieurs fois dans mon podcast, c’est une super situation. J’espère vraiment que je pourrai aider cette équipe de plusieurs manières, et surtout être productif pour aller le plus loin possible en playoffs. »

Pour l’instant, aucune date de retour précise, mais Rick Carlisle et le staff comptent sur lui plutôt pour la fin avril, début mai, soit trois semaines avant le début des playoffs.

« De ce que j’ai vu depuis des années, à chaque fois qu’il est revenu, il a été capable de vite se remettre en forme » note le coach. « À ce stade de sa carrière, deux ou trois semaines de repos peuvent en fait être une bonne chose. On va vite le savoir. C’est quelqu’un dont le shoot peut faire la différence. On a le sentiment qu’il peut nous aider sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est un travailler méticuleux et quelqu’un d’infatigable dans sa préparation. »