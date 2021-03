C’est à 23h00, ce soir, que Andre Drummond sera officiellement free agent, et on devrait connaître le nom de sa nouvelle équipe dans la foulée. Selon ESPN, sans surprise, il devrait choisir de terminer la saison aux Lakers !

Selon nos confrères, les dirigeants lui ont proposé un poste de titulaire, et il devrait même le rester après le retour d’Anthony Davis. Difficile de refuser un tel challenge, chez les champions en titre, même si la concurrence reste costaude avec Marc Gasol et Montrezl Harrell en sortie de banc.

Mis au placard par les Cavs début février, Andre Drummond a discuté avec plusieurs équipes depuis vendredi, et selon ESPN, il y en avait plus de cinq, et ce sont donc les Lakers qui devraient le récupérer. Une recrue de choix pour compenser l’absence d’Anthony Davis et répondre, à distance, aux Nets qui viennent de signer LaMarcus Aldridge.

On rappellera qu’Andre Drummond n’a que 27 ans, et qu’il tournait cette saison à 17.5 points et 13.5 rebonds de moyenne. Deux fois All-Star, sa cote n’est pourtant pas très élevée en raison de ses limites défensives et de son incapacité à s’écarter en attaque. Mais sur le papier, il est clairement complémentaire d’Anthony Davis.