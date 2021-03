Le Heat visait Rudy Gay

Mercredi, le Heat a envoyé Meyers Leonard et un second tour de Draft au Thunder pour récupérer Trevor Ariza. Le Heat était à la recherche d’un joueur d’expérience, et c’est donc l’ancien ailier des Blazers et des Rockets qui vient renforcer l’effectif des finalistes 2020. Mais le Miami Herald rapporte que ce n’était qu’un plan B, voire plan C.

Le quotidien explique ainsi que Pat Riley avait appelé les Rockets pour tenter de récupérer P.J. Tucker. Vu ce que les Bucks ont lâché pour le récupérer, on imagine que Houston était exigeant, et le Heat n’a pas donné suite.

On apprend que Miami a aussi appelé les Spurs. Les discussions sur LaMarcus Aldridge ont rapidement été abandonnées, et le Heat s’était plutôt positionné sur Rudy Gay, en fin de contrat.

Le Miami Herald assure qu’il y a eu des discussions, mais les Spurs étaient trop gourmands, et c’est donc finalement Trevor Ariza qui est arrivé sans qu’on sache vraiment quand il pourra rejouer, après un an loin des terrains.