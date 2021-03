Blake Griffin a hésité avec trois autres équipes avant de rejoindre Brooklyn

Blake Griffin s’est confié à Rich Eisen au sujet du nouveau tournant pris par sa carrière. Exit Detroit (via un buyout), bonjour Brooklyn, où l’ancienne star des Clippers va retrouver une franchise taillée pour jouer le titre.

L’ancien All-Star a confirmé que de nombreuses franchises s’étaient renseignées et que quatre formations étaient sorties du lot pour le récupérer. Même s’il n’a pas nommé les trois franchises qu’il a finalement mis de côté pour choisir Brooklyn, on peut imaginer que celles-ci jouaient également le haut de tableau. Les Lakers et les Celtics ont été citées comme intéressées tandis qu’Adrian Wojnarowski avait évoqué les Warriors, le Heat et les Blazers.

« À la fin, j’ai réduit la liste à quatre équipes, quatre grandes équipes et franchises, mais comme je le dis toujours, j’ai essayé de prendre la meilleure décision », a-t-il indiqué. « Ce n’était pas une décision facile, en aucun cas, mais je connais KD, James (Harden), DeAndre (Jordan) évidemment, et Kyrie (Irving) depuis longtemps. En fin de compte, j’ai pris la décision que je pensais être la meilleure pour moi. Je suis excité par cette opportunité, évidemment le fait de rejoindre une grande équipe et je suis heureux de faire partie de l’organisation ».

Entre les postes 4 et 5

Blake Griffin est également revenu sur le rôle qu’il allait occuper au sein de l’équipe de Steve Nash, entre les postes 4 et 5, les deux ayant été aperçus à la terrasse du restaurant italien Rucola, non loin du Barclays Center. Mais peu importe le challenge que lui proposera l’ex double MVP de la saison régulière, Blake Griffin se tiendra prêt.

« Je pense qu’ils ont besoin d’un 4 et parfois ils me feront jouer en 5 sur du « small ball ». Je suis là pour aider là où je peux. Je pense qu’à ce stade de ma carrière, je suis capable de m’adapter à différents rôles. Mon objectif est d’aider cette équipe à gagner, comme chaque année, mais évidemment, les équipes que j’ai regardées ont de réelles chances d’y arriver, donc j’ai apprécié toutes les équipes, mais je suis excité d’être un Net ».

Ce qui sera particulièrement intéressant à suivre dans son adaptation dans la franchise de New York sera finalement son nouveau statut. Blake Griffin n’arrive pas en sauveur chez les Nets, et il ne sera clairement pas l’option numéro 1 de l’attaque, mais il va en revanche devoir trouver sa place dans le collectif.

Avant d’ouvrir un nouveau chapitre, Blake Griffin, qui n’a « que » 31 ans, a tenu à clarifier la fin de son aventure à Detroit, soulignant l’honnêteté de Troy Weaver et du « front office » des Pistons sur leur changement de cap.

« Ils sont venus me voir et m’ont dit : « Écoute, nous allons dans une autre direction. C’est une reconstruction complète ». Cette année, ils nous ont gardés, Derrick Rose et moi, et ils voulaient en quelque sorte que, dès le camp d’entraînement, nous soyons des mentors et que nous aidions beaucoup les jeunes et les nouveaux. Ils voulaient qu’on soit là pour ça. Nous l’avons fait, Derrick a ensuite pris la décision d’essayer de jouer pour une équipe de playoffs et d’y jouer plus de minutes et ils ont honoré sa demande. Nous avons tous pensé qu’il était préférable de laisser les jeunes aller de l’avant et jouer, ce qu’ils voulaient faire, et de trouver un arrangement qui soit bénéfique pour les deux camps et qui nous permette d’avancer. Je suis reconnaissant envers cette franchise ».