Quiz | Les stats marquantes de la semaine, 7e épisode

Lancé sur Twitter au début de la saison 2019/20, le compte « Stats Don’t Lie » revient quotidiennement sur les différentes prouesses statistiques réalisées chaque nuit, en NBA. Et pour cette nouvelle campagne 2020/21, Basket USA s’y associe afin de vous proposer un récapitulatif hebdomadaire des principaux chiffres de la semaine écoulée.

Au programme de cette 7e édition, 10 nouvelles questions qui parcourent, comme toujours, l’essentiel de l’actualité statistique, du lundi 8 au dimanche 14 février 2021. Avec, en vedette, du Lakers, du Jazz, du Luka Doncic ou encore du Damian Lillard.

Certains accomplissements ont bien évidemment été plus mis en avant que d’autres, qui seront par conséquent plus difficiles à deviner. Réussir un sans-faute n’est toutefois pas impossible. D’autant plus si vous êtes un fidèle lecteur de Basket USA et de Stats Don’t Lie. Bonne chance à tous !

(Si le quiz ne s’affiche pas correctement dans l’application, rendez-vous sur la version mobile)