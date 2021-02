Le MVP de la soirée : De’Aaron Fox en vrai patron

Les Kings viennent de basculer au-dessus des 50% (12 victoires – 11 défaites) après quatre succès consécutifs, et même sept sur leurs huit dernières sorties. Et la troupe de Luke Walton ne profite pas d’un calendrier particulièrement clément puisqu’elle s’est imposée chez les Raptors et les Pelicans dans cette bonne période, avant de battre les Celtics et les Nuggets à domicile, puis de l’emporter ce soir sur le parquet des Clippers !

Pour faire la différence au Staples Center, les Kings ont pu compter sur un très grand De’Aaron Fox : 36 points à 15/25 au tir, 7 passes décisives et 4 rebonds, pour 1 seule balle perdue !

Surtout, le meneur a fait la différence dans le quatrième quart-temps, prenant le match à son compte pour rentrer les paniers qui faisaient mal à Los Angeles. Kawhi Leonard a bien décidé de s’occuper de son cas en toute fin de match, mais De’Aaron fox a toujours réussi à trouver les ouvertures, pour lui-même afin d’éviter également Ivica Zubac, ou en récupérant le rebond offensif, ou en servant Richaun Holmes après la rotation de Nicolas Batum.

Une vraie démonstration du leader qu’il est devenu pour cette équipe, aux portes du Top 8 à l’Ouest…

« C’est ce qu’il est capable de faire », commentait simplement son coach, Luke Walton. « C’est le joueur et le bosseur qu’il est, et qui commence à se voir. Il donne confiance à toute l’équipe quand il joue en attaquant de cette manière. Je sais qu’il a pris les choses en main dans le quatrième quart-temps, mais à mon avis, il l’a fait tout le match. Il a attaqué toute la soirée et c’est comme ça que notre équipe est à son meilleur niveau. »