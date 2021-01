Covid-19 : interactions entre adversaires contrôlées avant et après les rencontres

La NBA et le syndicat des joueurs se sont mis d’accord pour renforcer encore le protocole sanitaire lié au Covid-19. The Athletic annonce ainsi qu’à partir de ce soir, la sécurité des équipes se tiendra au milieu du terrain, avant et après les rencontres, pour empêcher ou contrôler les échanges entre adversaires.

Le but est de faire respecter les gestes barrières, en obligeant les joueurs de deux équipes différentes à maintenir deux mètres de distance, et à ne pas se faire d’accolade ou de « handshake ».

Évidemment, la sécurité ne sera par contre plus sur le terrain lorsque les rencontres débuteront…