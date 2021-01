Covid-19 : le match Suns – Pacers de samedi également reporté

Si les Celtics pourraient bientôt retrouver les parquets, la NBA va continuer d’isoler les Wizards et les Suns, surtout qu’un troisième joueur a été testé positif au Covid-19 dans le franchise de Washington.

Les deux clubs n’ont en tout cas pas assez de personnel pour disputer leurs prochaines rencontres.

On savait ainsi déjà que les rencontres Pistons – Wizards et Suns – Warriors de vendredi étaient reportées, et la NBA vient de confirmer que le match entre les Suns et les Pacers, prévu samedi, l’était aussi.