Les Rockets cherchent un moyen de faire revenir Gerald Green

« En restant deux semaines ici, il est devenu l’un de mes joueurs préférés, alors que je le ne connaissais pas avant de venir ici, il représente tout ce que pouvez demander. » C’est dire si Stephen Silas a apprécié le court passage de Gerald Green avec les Rockets.

Malheureusement pour les deux hommes, le joueur a dû être coupé par les Rockets il y a quelques jours. La franchise a en effet atteint le « hard cap », ce qui signifie que les Texans ne peuvent plus dépenser un centime supplémentaire. Et ce alors que le contrat de Chris Clemons était devenu garanti juste avant sa grave blessure…

« C’était un moment triste pour moi, de m’asseoir avec lui », raconte le coach. « Rafael (Stone, le GM) et moi lui avons parlé du contrat et il s’est comporté comme un professionnel. C’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai dû faire depuis que je suis coach principal, le couper. »

Son destin à Houston, lié à celui de James Harden ?

Le GM de la franchise salue lui aussi le joueur et notamment son investissement dans la ville de Houston.

« Il nous a tellement donné sur le parquet durant son passage avec les Rockets, mais on est encore plus fiers de l’impact qu’il a eu auprès de la communauté. Lorsque Houston a été touchée par l’ouragan Harvey, il a fait tout ce qu’il pouvait pour aider les personnes dans le besoin. Gerald a un cœur énorme et il fera toujours partie de la famille des Rockets. »

Cet attachement pour le joueur pourrait se traduire autrement que par des déclarations d’amour.

Selon Stephen Silas, les Rockets vont « trouver un moyen, s’il n’est pas récupéré par une autre franchise, de faire de lui un joueur des Rockets, ce qu’il doit être. C’est juste une histoire de chiffres, j’espère vraiment qu’il aura l’opportunité de revenir jouer ici. »

Ce vœu implique de se dégager un peu de marge financière et de place dans l’effectif pour lui proposer, peut-être plus tard dans la saison, un contrat minimum au vétéran de 34 ans. Il faudra sans doute attendre de voir comment évolue la situation avec James Harden. Le transfert de ce dernier serait susceptible de faire de la place.

En deux petites apparitions avec les Rockets durant cette intersaison, Gerald Green a prouvé qu’il pouvait encore apporter du scoring. Il avait tourné à 11,5 points de moyenne (50% de loin) en à peine 14 minutes de jeu.