[bon plan] – 20% sur tous les forfaits annuels du NBA League Pass

Attention, l’offre n’est valable que 48 heures ! Grâce à un code promo, vous pouvez profiter de -20% sur les forfaits annuels de NBA League Pass pour la saison 2020/21. La formule classique passe de 199,99 euros à 159,99 euros, soit 40 euros de réduction.

Si vous étiez déjà abonnés au League Pass la saison passée, il faut désactiver la mise à jour automatique. Et ensuite, on reprend un abonnement, et on ajoute le code promo pour profiter de la réduction.

Trois formules au choix

– La formule classique passe à 159,99 euros à l’année, soit 40 euros d’économie. Ça comprend tous les matches, playoffs compris.

– La formule « Une équipe » qui permet de voir tous les matches de son équipe préférée est désormais à 87,99 euros l’année.

– La formule « Premium », disponible désormais pour 179,99 euros à l’année. C’est la formule classique avec des « classic games » en plus, NBA TV, la possibilité de regarder sur deux appareils à la fois.

Le code promo est SWISH20.

PROFITER DE -20% SUR LE LEAGUE PASS