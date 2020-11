Comme les Lakers, les Blazers ou les Bucks, les Hornets débuteront la saison à huis clos

Alors que le Jazz entend débuter sa saison avec quelques fans dans sa salle, et que les Rockets étudient différents scénarios, les Hornets feront comme les Lakers, les Blazers ou les Bucks et démarreront à huis clos.

Il n’y aura donc pas de fans au Spectrum Center pour la reprise de la campagne, à partir du 22 décembre.

« Nous continuerons à travailler avec les autorités sanitaires locales et nationales, ainsi qu’avec la NBA, pour développer un plan qui permettra aux fans de retourner au Spectrum Center en toute sécurité et en temps voulu », expliquent les Hornets dans un communiqué de presse. « Nous sommes optimistes quant à l’amélioration des conditions dans les mois à venir et espérons pouvoir accueillir les fans plus tard dans la saison. »

En Caroline du Nord, les Carolina Panthers et les équipes universitaires de football américain peuvent pourtant accueillir des spectateurs dans les stades (pour remplir jusqu’à 7% de la capacité de l’enceinte) mais les conditions sont logiquement plus strictes pour les sports joués en intérieur.