Draft 2020 : les Cavaliers hésitent entre deux joueurs

A priori, les Cavaliers vont conserver leur 5e choix, et selon The Athletic, leur choix se limiterait à deux noms : Obi Toppin, le meilleur joueur NCAA, et Deni Avdija, le MVP du championnat israélien. Les deux ont en commun d’être des ailiers, mais la comparaison s’arrête là, et Cleveland a bien du mal à opter pour l’un des deux. Ainsi le GM, Koby Altman préfère Toppin, un joueur de 22 ans au physique « NBA-Ready ». Mais d’autres membres de son staff lui conseillent plutôt de se tourner vers Avdija, plus jeune, mais dont le potentiel semble plus intéressant par son intelligence de jeu, sa qualité de passe et sa polyvalence.

A Cleveland, comme ailleurs, on a évidemment peur de passer à côté de la prochaine pépite en provenance de l’étranger, et l’intérêt porté à Avdija par des franchises comme Golden State accroit cette crainte. En clair, Toppin semble être le meilleur choix à court terme, tandis que Avdija pourrait exploser à moyen terme.

Pour The Athletic, les Cavaliers pourraient recevoir le coup de main des franchises qui les précédent pour faire leur choix. Si l’un des deux joueurs n’est plus disponible, ils prendront l’autre…