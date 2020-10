Pour Jamal Murray, Stephen Curry est le meneur le plus dur à défendre

Jamal Murray a-t-il franchi un cap ? Quelques semaines après avoir illuminé la « bulle » de tout son talent, le meneur des Nuggets, qui a notamment tourné à 45.3% de réussite derrière l’arc, a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa progression afin de devenir « le meilleur joueur du monde ».

Pour y parvenir, l’ancien pensionnaire de Kentucky va pouvoir continuer à se mesurer aux meilleurs éléments de la ligue comme Stephen Curry, le joueur face à qui il a avoué avoir rencontré le plus de difficultés.

« Steph est vraiment dur à défendre, » a-t-il reconnu dans une session de questions/réponses. « D’abord à cause de son tir, mais aussi parce que vous ne savez jamais ce qu’il va faire. S’il va déclencher, essayer de vous déborder ou essayer de vous crosser six fois avant de shooter en regardant ailleurs… Vous n’avez absolument aucune idée de ce qu’il va pouvoir faire. Malgré tout, il faut se mesurer à lui ».

Jamal Murray a également évoqué les joueurs qui l’ont marqué et l’ont incité à progresser lorsqu’il était plus jeune, notamment sur l’aspect mental.

« Mon père était un grand fan de Michael Jordan et Kobe Bryant, » a-t-il ajouté. « On regardait toutes leurs vidéos, aussi pour voir la partie mentale. Quand Kobe est sur le parquet et qu’il a ce regard, tu a presque l’impression que son équipe va gagner et qu’il va faire un truc de fou (…). Il a confiance en ses capacités, et je me suis en quelque sorte inspiré de cet aspect mental, des Bruce Lee, Mohammed Ali, Michael Jordan, Kobe… Cette attitude « vas-y à fond et fais tout ce que tu peux pour gagner ». J’étais davantage fan de Jordan que de Kobe… Et j’aime beaucoup Vince Carter, donc je dirais ces trois là : MJ, Kobe et Vince ».