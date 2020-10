Kelly Olynyk sort du chapeau

Touchés mais pas coulés, tel a été le discours d’Erik Spoelstra après la deuxième défaite de Miami face aux Lakers cette nuit. Un message également transmis aux médias par son intérieur Kelly Olynyk, auteur de 24 points, 9 rebonds et 2 passes décisives en 37 minutes de jeu en l’absence de Bam Adebayo.

L’intérieur floridien a montré la voie en faisant tout son possible pour maintenir les siens en vie aux côtés d’un Jimmy Butler également impérial avec ses 25 points, 8 rebonds et 13 passes décisives. Kelly Olynyk attend désormais que d’autres joueurs se montrent afin de permettre à Miami de rivaliser.

« Jimmy va devoir faire du Jimmy, on va avoir besoin qu’il fasse des choses incroyables pour nous, comme il l’a fait toute la saison et tous les playoffs, a-t-il rappelé. On attend ça de lui. Peu importe ce qu’il se passera avec le reste de l’équipe, on va tous devoir élever notre niveau et l’aider. Il ne peut évidemment pas tout faire tout seul, donc on il faudra être à ses côtés et en faire un peu plus, quoi qu’il en coûte ».

Ne pas céder à la panique

Les Floridiens pourront notamment se référer à leur troisième quart-temps, remporté 39-35 et plutôt encourageant au regard des circonstances. C’est aussi maintenant que la profondeur de l’effectif de coach Spoelstra et la diversité de ses profils doivent peser dans la balance, tout en espérant que Goran Dragic et/ou Bam Adebayo puissent rejouer rapidement.

« Pour nous, c’était juste, on n’était pas si loin, a-t-il ajouté. On a besoin d’un peu plus de la part de tout le monde, de quelque façon que ce soit. On a juste besoin d’un petit peu plus, que ce soit défensivement, au rebond, en attaque, sur des détails, peu importe, juste un poil plus, et continuer à pousser, à tout donner ».

Même s’ils n’avaient jamais été mis en difficulté de la sorte jusqu’à présent en playoffs, les Floridiens peuvent également s’appuyer sur les matchs remportés après avoir perdu face à Boston, surtout le Game 6. Dans ces moments où la confiance peut changer de camp, l’important reste alors de ne pas flancher, mais plutôt de fournir les mêmes efforts afin de produire le même jeu.

« Il faut juste continuer à exécuter notre basket, a poursuivi Kelly Olynyk. On a un super groupe de gars qui sont altruistes et qui font circuler la balle. On doit juste se faire confiance. On l’a fait toute l’année, durant tous les playoffs et comme vous l’avez dit, au cours de notre dernière série. Il suffit de faire circuler le ballon et de laisser l’attaque se mettre en place et quoi qu’il arrive, on a les gars pour faire des différences ».