Boston – Toronto : Kyler Lowry toujours chaud, les Raptors reviennent à 2-2 !

Le champion en titre est déjà de retour ! Deux jours après une victoire miraculeuse signée OG Anunoby, les Raptors ont confirmé dans le Game 4 avec un match tenu de bout en bout et des temps faibles globalement bien gérés.

L’adresse extérieure du tandem VanVleet-Ibaka a contrasté avec le cauchemar vécu par les Celtics derrière l’arc (7/35), et la persistance de Pascal Siakam a fini par payer. MVP du match, Kyle Lowry a pour sa part été le leader attendu, présent au départ pour lancer les siens et à l’arrivée pour valider et bonifier le boulot de tout un groupe.

Les Celtics en souffrance

Sur la lancée de son dernier match, Kyle Lowry plante 11 points dans le premier quart-temps. Le ton est donné. Les Raptors sont remontés, mais Marcus Smart et Jayson Tatum font mieux que résister, aidés par Brad Wanamaker et Daniel Theis pour rester au contact (27-28).

Serge Ibaka signe son entrée par deux paniers à 3 points entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième, suivi d’un gros block sur Daniel Theis (27-35). Toronto a plusieurs occasions de passer à +10, sans succès. Le trio Walker-Smart-Tatum fait le nécessaire pour ramener les C’s dans la partie (40-40). Boston passe même devant juste avant la pause avant que Fred VanVleet n’égalise d’un 3-points à la dernière seconde (49-49).

Alors que les Celtics, à 4/19 à 3-points à la pause, continuent de souffrir de loin, Kyle Lowry OG Anunoby et Pascal Siakam font tomber la pluie derrière l’arc et permettent au champion en titre de faire à nouveau la course en tête au retour des vestiaires.

Kyle Lowry dans tous les bons coups

Fred VanVleet par deux fois et Serge Ibaka trouvent également la mire à 3-points et forcent les Celtics à mettre un premier genou à terre (68-79). Kyle Lowry est toujours aussi précieux dans la bonne tenue des Raptors des deux côtés du parquet. Et malgré l’agressivité de Jayson Tatum et la fin du calvaire de Jaylen Brown, qui plante enfin un panier à 3 points après en avoir manqué neuf de suite, Toronto ne panique pas (73-81).

Kyle Lowry reprend alors le contrôle dans le quatrième quart-temps, avec des services pour Serge Ibaka, Marc Gasol, un 3 points en sortie de remise en jeu qui fait très mal aux Celtics, avant de se jeter dans les pattes de Jayson Tatum pour forcer une perte de balle puis scorer deux lancers qui portent la marque à 87-98. Boston ne s’en remettra pas et s’incline donc pour la deuxième fois consécutive (93-100).

La dynamique a-t-elle définitivement changé de camp ? Rendez-vous est pris pour le Game 5 ce lundi qui s’annonce déjà bouillant.