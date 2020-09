[Pronos NBA] Misez sur Kawhi Leonard face à Denver

Début des demi-finales de conférence à l’Ouest avec un équilibré Clippers – Nuggets, 2e et 3e de la conférence Ouest, et Money Time propose de miser sur un succès des Clippers avec une cote à 1.23.

Autres possibilités : trois « fun bets ».

– Kawhi Leonard réussit 2 interceptions ou + pour une cote de 1.60

– Kawhi Leonard marque 30 points ou +, et son équipe gagne de 10 points ou + pour une cote de 3.0

– Kawhi Leonard et Nikola Jokic prennent 20 rebonds ou + en cumulé pour une cote de 1.90

