Les Celtics se méfient d’Al Horford

Large vainqueur de Houston la nuit dernière, Philadelphie est en quête d’automatismes en raison du forfait de Ben Simmons. Il s’agit notamment d’utiliser au mieux Al Horford, recruté au prix fort l’été dernier, et dont l’influence se fait toujours attendre chez les Sixers. Mais à Boston, adversaire de Philly au premier tour, on connaît très bien l’individu et on s’en méfie.

« Il a débuté aux côtés d’Embiid lors des derniers matches que j’ai regardé, et Al reste un excellent joueur. Il sait comment jouer, et il est excellent des deux côtés du terrain » rapporte Brad Stevens pour Masslive.com. « Il a conscience de ce qu’ils essaient d’accomplir collectivement. On a évidemment le plus grand des respects pour lui, et on a conscience de tout ce qu’il peut apporter. »

Ce qu’il peut apporter, c’est des passes, des rebonds, des contres, mais aussi de l’adresse longue distance et de l’aide en défense. » C’était génial de le voir évoluer » ajoute Semi Ojeleye, qui devra sans doute défendre sur son ancien coéquipier. « Ça va être bien de jouer contre lui. On devra être prêt. On sait que c’est un joueur de fort calibre qui peut vous faire mal au poste ou de loin. Il est important pour leur équipe, et il faut s’attendre à ce qu’il soit beaucoup impliqué dans ce qu’ils feront. »

Une chose est sûre, Brad Stevens ne sous-estime surtout pas les Sixers sans Ben Simmons. « Lorsque Simmons ne joue pas, ils ont la meilleure attaque de la NBA » révèle le coach des Celtics. « Ce qui les rend très difficile à jouer, très physiques et en fait une équipe bien coachée et pratiquant un beau basket, c’est leur capacité à écarter le jeu, les shooteurs autour d’Embiid, leur capacité à jouer avec Embiid et Al, leur capacité à varier avec un ou deux intérieurs, avec plein de shooteurs… Tout le monde parle, à juste titre, de leur frontcourt avec Harris, Horford et Embiid, mais il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. »