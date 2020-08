[Pronos NBA] Misez sur les Raptors face à Denver

Vainqueurs de six matches sur sept, les Raptors ont les faveurs de Money Time face aux Nuggets. La cote est à 1.72. Difficile de parier ce soir puisque les matches sont sans enjeu et que les coaches vont faire tourner.

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS OFFERTS LORS DE LA PREMIÈRE INSCRIPTION ?

Lors d’une première inscription sur Unibet, jusqu’à 100 euros de paris gratuits sont versés que le premier pari soit gagnant ou perdant. Mais, et c’est important, on n’est pas obligé de jouer 100 euros pour toucher un bonus. Si vous ne jouez que 50 euros, Unibet versera 50 euros que le premier pari soit gagnant et perdant. Ce sera 90 euros versés si c’est une mise de 90 euros. Etc.