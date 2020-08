[Pronos NBA] Misez sur Russell Westbrook face aux Spurs

James Harden est laissé au repos, et Russell Westbrook revient pour empêcher les Spurs de croire aux playoffs, et Money Time mise sur une belle performance du MVP 2017. Parmi les « fun bets », notre expert choisit « Westbrook prend 10 rebonds ou + » pour une cote de 2.30.

Dans les matches de la soirée, une mise sur les Suns face aux Sixers avec une cote de 1.22 et sur les Blazers face aux Mavericks avec une cote de 1.60.

