Le Thunder révise ses gammes face aux Wizards

Pas de problème pour le Thunder qui se débarrasse facilement des Wizards (121-103), et les coéquipiers de Chris Paul ont débuté par un 10-0 signé notamment Mike Muscala pour prendre les devants et passer un début de soirée sans frayeur. Une entame sérieuse qui se poursuit avec Danilo Gallinari qui fête son anniversaire avec la manière.

Le Thunder conserve cette avance (18-8) et Chris Paul porte même l’écart à +15. Les Wizards sont là pour faire travailler les jeunes, et Jerome Robinson marque à nouveau des points, au propre comme au figuré. Dans son sillage, Washington limite la casse après douze minutes (32-23).

Le Thunder aussi est là pour donner du temps de jeu à ses jeunes, et c’est Darius Bazley qui prend le relais. Face à lui, une défense de zone mal placée, et il punit les Wizards sur un drive tranquille, puis à 3-points (41-25).

Shai Gilgeous-Alexander en fait de même, et il profite des mêmes espaces pour aller au bout. À la baguette, Chris Paul est parfait, et le Thunder flirte plusieurs fois avec les 20 points d’avance. Après avoir fait jouer les autres, il plante un 3-points pour renvoyer les deux équipes aux vestiaires (64-48).

La deuxième mi-temps débute par un concours de lancers, et c’est Gilgeous-Alexander, sur une énième pénétration, qui vient enfin donner plus de 20 points d’avance (73-52). La suite est sans grand intérêt, même si on notera que Billy Donovan aura longtemps laissé ses titulaires sur le terrain. L’objectif est de travailler avant les playoffs, et ce soir, le Thunder est 5e avec la perspective d’affronter les Rockets de Russell Westbrook au premier tour…