Devin Booker répond à Draymond Green

Consultant TV pour la fin de saison, Draymond Green a vite compris qu’il fallait multiplier les déclarations choc pour se faire un nom sur les plateaux. En l’occurrence, l’intérieur des Warriors s’est exprimé sur la forme actuelle de Devin Booker, et il lui conseille carrément de quitter Phoenix.

« C’est génial de voir Book et Phoenix bien jouer, mais dégagez mon pote de là ! Ce n’est pas bon pour lui. Ce n’est pas bon pour sa carrière. Désolé Chuck ! Mais il faut qu’ils le sortent de là. Il faut que mon pote soit quelque part où il puisse jouer du très bon basket en permanence et gagner, parce que c’est ce type de joueur. »

Comme Draymond Green est en activité, Ernie Johnson lui demande si c’est du « tampering » (ndlr : un appel du pied, interdit par la NBA). « Peut-être » se marre Green…

Plus sérieusement, Booker a répondu aux propos de Green qui dénigre les Suns, et lui conseille de partir. « J’ai le sentiment que c’est important pour la franchise, pour les fans qui nous sont fidèles depuis longtemps et le sont encore. Depuis que je suis à Phoenix, on n’a pas rencontré le succès du passé, mais le soutien est là. Et c’est ce que nous devons aux fans, et à la franchise. Cela fait longtemps pour nous, et je pense que cette opportunité dans la bulle était énorme pour nous, et nous en tirons profit. »

En clair, Booker se sent redevable vis à vis à des dirigeants et des fans, et pas question de demander un transfert. Il a prolongé en 2018, au max, et les bons résultats dans la « bulle » sont prometteurs pour la suite. Même si un Warrior lui fait un appel du pied.