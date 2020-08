[Pronos NBA] Misez sur Portland face aux Clippers

En termes de victoires, Portland peut revenir à la hauteur des Grizzlies en s’imposant ce soir face aux Clippers. Money Time tient compte de l’enjeu pour les Blazers et de l’absence de Kawhi Leonard côté Los Angeles pour miser sur une victoire de Portland avec une cote à 1.61.

Sur le plan individuel, une mise sur un match à 20 points et plus de C.J. McCollum avec une cote à 1.45.

