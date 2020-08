[Pronos NBA] Misez sur un rebond de Jayson Tatum face aux Blazers

Jayson Tatum s’est raté lors du premier match dans la « bulle », mais Money Time lui fait confiance pour rebondir face aux Blazers. Le « fun bet » d’un match à plus de 20 points et 5 rebonds est à 1.50.

Battus lors du premier match, les Grizzlies de Ja Morant doivent réagir face aux Spurs. La cote est à 1.58.

En forme lors du premier match face aux Nets, avec 24 points et 5 passes décisives, la cote pour une performance à plus de 23.5 (points + rebonds + passes) d’Evan Fournier face aux Kings est également intéressante.

Sans oublier que pour la reprise, Unibet propose jusqu’au 2 août des paris liés au basket offerts jusqu’à 5 euros.

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS OFFERTS LORS DE LA PREMIÈRE INSCRIPTION ?

Lors d’une première inscription sur Unibet, jusqu’à 100 euros de paris gratuits sont versés que le premier pari soit gagnant ou perdant. Mais, et c’est important, on n’est pas obligé de jouer 100 euros pour toucher un bonus. Si vous ne jouez que 50 euros, Unibet versera 50 euros que le premier pari soit gagnant et perdant. Ce sera 90 euros versés si c’est une mise de 90 euros. Etc.