Doc Rivers s’attend à avoir son groupe au complet

Il y a encore deux semaines, Lou Williams affirmait que son retour à la compétition n’était pas certain. « C’est même du 50/50 pour moi », déclarait le meilleur sixième homme de la saison passée, hésitant à se lancer en raison de la situation sociale aux États-Unis.

Si aucune déclaration officielle du joueur n’est venue mettre fin au débat, Doc Rivers semble plutôt confiant. Il faut dire que la ligue va permettre aux joueurs de faire passer des messages politiques.

« En ce qui concerne Lou, les indications que je possède sont positives : il va jouer », annonce le coach à ESPN. « Après, tant qu’il n’est pas dans l’avion, tout peut arriver. Mais je m’attends à ce qu’il soit avec nous. Je serais surpris si ce n’était pas le cas. »

L’ancien entraîneur de Boston avance même qu’il devrait compter sur son groupe au complet le 8 juillet prochain, quand les Clippers rejoindront Orlando. « Je ne crois pas qu’un joueur ait décidé de ne pas venir. Mais si c’est son choix, on le soutiendra. Il y a tellement de raisons pour reprendre, mais aussi des valables pour décliner. Mais les joueurs sont investis dans ce qu’on essaie de faire. »

La première des raisons pour refuser de reprendre est bien sûr sanitaire puisque les cas positifs ont été nombreux ces derniers jours, à Denver, Brooklyn et New Orleans. Une certaine nervosité est à craindre.

« On doit bien faire les choses : porter les masques, se laver les mains, garder une distance entre nous, éviter les foules. J’espère, et c’est juste un espoir, qu’une fois qu’on sera tous dans la bulle, ce sera l’endroit le plus sûr du pays. »