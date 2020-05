Le gouverneur de Floride ouvre ses portes à toutes les franchises

Alors que le gouverneur de l’Arizona a donné son feu vert à l’organisation d’événements sportifs dans son État, c’est au tour de son homologue Ron DeSantis d’en faire de même, et d’aller encore plus loin. Déterminé à relancer l’économie au plus vite (et à le faire avant les autres États…), le gouverneur républicain a ainsi annoncé que toutes les franchises des sports professionnels étaient les bienvenues sur son sol, et ce à partir du samedi 16 mai.

« Tous ces sports seront les bienvenus en Floride, et comme on le voit, ça ne pourrait pas être le cas dans tous les autres États du pays » a-t-il expliqué lors d’un point presse. « Donc, ce que je dirais aux patrons des différentes ligues, c’est que si vous avez une équipe qui ne peut s’exercer dans sa région, on lui trouvera une place ici dans l’État de Floride. Parce qu’on sait que c’est important, et on sait que ça pourrait être fait de manière sûre. »

La Floride a accueilli le week-end dernier un événement UFC 249, tandis que le Heat et le Magic doivent reprendre l’entraînement cette semaine. Par ailleurs, la semaine prochaine, se déroulera, toujours en Floride, un tournoi de golf de charité en compagnie de Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Peyton Manning.

Il faut rappeler aussi que Disney World, situé à Orlando, est en discussions avec la NBA pour accueillir la fin de la saison, dans une sorte de « bulle ».

Il pourrait s’agir des franchises de la conférence Est, tandis que celles de l’Ouest seraient réunies à Las Vegas.