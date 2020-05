Reprise de l’entraînement : des franchises autorisées à tester les joueurs et le staff

Parce qu’elle préfère que ces tests soient réservés aux personnels soignants et à ceux qui sont en première ligne pendant cette épidémie, la NBA refuse, pour l’instant, de généraliser le test des joueurs avant la reprise des entraînements, puis de la saison. Au total, la NBA estime qu’elle aura besoin de 15 000 tests au moment de la reprise de la saison, et c’est d’ailleurs un point essentiel pour Mark Cuban. Pour le patron des Mavericks, l’absence de tests ne permet de pas reprendre. C’est trop risqué.

Cependant, au cas par cas, la NBA vient finalement de donner le feu vert à des tests généralisés avant la reprise des entraînements individuels. C’est en accord avec les municipalités concernées dont les capacités de tests dépassent les besoins sur place. C’est le cas à Orlando, qui doit reprendre l’entraînement mardi, et à Los Angeles. Cela concerne donc déjà trois franchises (Magic, Clippers et Lakers), et ESPN précise que les joueurs et le staff seront testés même s’ils ne ressentent aucun symptôme.

« Nous avons obtenu l’assurance que nous ne prenions les tests (sérologiques et virologiques) de personne, qu’il s’agisse du personnel soignant, des premiers secours ou de qui que ce soit » a confirmé un porte-parole du Magic, qui explique que la population d’Orlando peut se faire tester dans de nombreux endroits.

Vendredi, des joueurs de Portland et de Cleveland ont repris l’entraînement, et ils n’ont pas été testés avant leur entrée dans la salle. Seule la prise de température est effectuée.