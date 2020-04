La NBA s’associe à Microsoft pour révolutionner le League Pass

A la fois modèle et précurseur dans le domaine du numérique, la NBA a décidé d’aller encore plus loin dans l’immersion en s’associant à Microsoft pour transformer la fameuse « expérience utilisateur ». Pour résumer, la NBA veut créer un nouveau système de vidéo en streaming pour permettre aux fans de NBA de personnaliser encore davantage leur manière de regarder les matches.

Le League Pass va ainsi subir une profonde refonte, et l’ensemble sera basé sur Azure, le service Cloud de Microsoft, mais aussi l’Intelligence artificielle et le « machine learning ». Grosso modo, le fan NBA, abonné au League Pass, deviendra son propre réalisateur. Selon Variety, on pourra sélectionner son angle de vue, on pourra aussi, si on le souhaite, suivre un seul joueur pendant un match, mais aussi créer des systèmes d’alertes pour recevoir uniquement des highlights en fonction de ses préférences. C’est là qu’interviendra l’IA pour sélectionner les actions en fonction de vos habitudes. Votre meilleur joueur dépasse les 20 points dans un match ? Automatiquement, vous recevez une notification avec une vidéo de tous les points.

« Ce partenariat avec Microsoft va nous aider à redéfinir la façon dont nos fans vivent le basket NBA« , a déclaré Adam Silver, lors de l’annonce de l’accord. « Notre objectif, en collaboration avec Microsoft, est de créer un contenu personnalisé qui permet aux fans – qu’ils soient dans une salle ou de chez eux partout dans le monde – de se plonger dans tous les aspects du jeu et d’interagir directement avec nos équipes et nos joueurs. »

Inspiré de NBA 2K

La NBA a prévenu que ce nouveau League Pass ne sera peut-être pas disponible dès la rentrée, mais que ce partenariat avec Microsoft sera déjà visible à travers les stats avancées et quelques nouveautés. A l’instar de ce que propose déjà les Clippers, on pourra ainsi afficher des stats avancées ou des systèmes de jeu directement pendant le match. Une forme de réalité augmentée que les Clippers ont inauguré il y a deux ans, et raappelons d’ailleurs que Steve Ballmer, l’actuel propriétaire des Clippers, est l’ancien P-dg de… Microsoft.

La NBA souhaite globalement que le fan NBA devienne acteur devant son écran, qu’il s’agisse de son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, mais aussi qu’il en soit… récompensé. Exactement comme dans NBA 2K ! Pendant qu’on regardera un match NBA, on pourra cumuler des points de fidélité, et débloquer des récompenses ou des fonctions inédites. Bien évidemment, ce sera aussi l’occasion pour la NBA de proposer des bons plans sur des maillots et des places pour les matches.

On imagine aussi que les paris en ligne seront de la partie avec la possibilité de miser pendant les matches, justement pour débloquer des récompenses ou remporter des maillots ou des chaussures. Ce partenariat offre un large éventail de possibilités pour la NBA, et cet accord est plus global puisqu’il concerne aussi la WNBA, la G-League et la fédération américaine de basket-ball.