Les Pelicans eux aussi satisfaits de leur saison

La blessure de Zion Williamson et une équipe jeune en construction ont laissé craindre le pire à New Orleans en début de saison. Le soir du 17 décembre 2019, après deux mois de compétition, les Pelicans étaient sur 13 défaites de suite et affichaient un bilan de 6 victoires pour 22 revers…

Mais depuis, entre l’explosion de Zion Williamson, l’apport de Derrick Favors, une défense plus solide et un Brandon Ingram qui a énormément progressé, les Pelicans ont réussi à inverser la tendance. Partis sur les bases d’une saison à oublier, ils sont désormais proches de la huitième place dans la conférence Ouest. Saison terminée ou non, playoffs ou pas, David Griffin est satisfait de ce qu’il a observé ces derniers mois.

« Oui », répond le vice-président au site officiel des Pelicans à la question d’une saison réussie ou non. « Moins pour les résultats sur le parquet que pour ce qu’on a été capable de faire en dehors des terrains. On a un excellent groupe humainement. La culture a changé et pour le mieux et je pense que les joueurs aiment être ici. On n’a pas fait tout ce qu’on voulait sur le terrain, mais autour du sportif, on est en meilleure position qu’on ne le pensait. »

Pour une première année sans leur meilleur joueur de la dernière décennie, Anthony Davis, les Pelicans ont posé les bases d’un avenir brillant. Ils doivent désormais se frotter à l’adversité pour prendre de l’expérience et se roder.

Ce qui était prévu en cette fin de saison avec notamment deux matches capitaux contre Memphis, actuel détenteur du dernier billet pour les playoffs.

« On voulait jouer des rencontres décisives », conclut ainsi David Griffin. « On était en position de le faire. On avait sept matches programmés contre des équipes proches de nous au classement. On allait savoir ce qu’on avait dans le ventre. On a une équipe qui est sur le point d’être très bonne et on n’est qu’au début de ce qu’on est capable de faire. Il y a beaucoup d’optimisme. »