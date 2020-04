La 8e place de la conférence Ouest au cœur des convoitises

Plus le temps passe, plus la perspective de reprendre la saison 2019-2020 là où elle avait été laissée, le 11 mars au soir, prend du plomb dans l’aile. L’option qui revient le plus, au cas où la NBA parviendrait à sauver ce qui peut encore l’être, serait de raccourcir voire carrément de supprimer la fin de saison régulière, alors qu’il restait environ une quinzaine de matchs à jouer pour chaque franchise, et de passer directement aux playoffs.

Une éventualité qui ne convient pas du tout aux équipes qui se sont battues depuis mi-octobre pour intégrer le Top 8, comme c’est le cas de Portland et son chef de file, Damian Lillard.

Ce dernier a par exemple évoqué la possibilité d’organiser un tournoi qualificatif entre toutes les équipes encore en course pour la 8e place à l’Ouest ou mis en avant le calendrier des Blazers pour défendre son équipe.

« Je pense que le plus juste serait de tout jouer, » a-t-il déclaré. « Pas seulement parce qu’on est à la 9e place, mais aussi parce qu’on a le calendrier le plus facile sur nos 15-16 derniers matchs, et l’équipe qui est 8e a le plus compliqué. Donc on regarde les options en se disant, comment pourrait-on avancer directement jusqu’aux playoffs quand on est dans notre position et au regard de ce qu’ils (les Grizzlies) allaient devoir affronter ? ».

Les Blazers devaient en effet recevoir Memphis à deux reprises au cours d’une fin de calendrier plutôt favorable, tout l’inverse des Grizzlies qui se préparaient à enchaîner les gros matchs.

Memphis se tient prêt à toute éventualité

Toutefois, on ne partage (forcément) pas vraiment l’avis de Damian Lillard du côté du Tennessee. Memphis est pour l’heure en position de force et se rangera derrière la décision prise par la NBA.

« La NBA, les joueurs, les coaches, chacun aura un million d’idées sur ce qui sera juste ou pas, » a pour sa part souligné Taylor Jenkins, coach des Grizzlies. « Ce serait vraiment malheureux, au vu des circonstances, que ce soit injuste. Mais qui sait ? À l’arrivée, je sais que tout le monde se battra peu importe ce que sera l’accord. Ça va être compliqué. Comme je l’ai déjà dit, je n’envie pas les gens qui vont devoir prendre des décisions. Ce que je peux dire, c’est que j’ai la plus grande confiance en notre équipe, peu importe ce qui lui sera proposée, que ce soit des matchs de saison régulière, les playoffs, ou un tournoi de qualification. Nos gars ont obtenu un avantage de 3.5 matchs sur le premier poursuivant, ils ont été 8e depuis un bon moment, ça en dit long sur les capacités de ce groupe et la façon dont il s’est battu. Pour moi, ils ont mérité l’opportunité de participer à la course aux playoffs ».

À noter qu’en cas de reprise, les Grizzlies pourraient également enregistrer les retours de blessure de deux éléments majeurs, Brandon Clarke et Jaren Jackson Jr, et permettre à Justise Winslow d’effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Autant d’atouts supplémentaires pour Taylor Jenkins, quelle que soit la décision de la NBA.

Et ce même si le coach de Memphis estime que ses protégés ont mérité de participer aux playoffs.

« On aimerait beaucoup que nos gars aient la chance de jouer les playoffs pour leur première année tous ensemble, » a-t-il conclu. « On doit se battre pour ça. Le fait qu’ils se soient mis en position d’y parvenir et l’ont mérité est une première étape. Pour la suite, on devra attendre ce que dira la NBA, et on sera prêts pour y aller ».