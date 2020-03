En suspendant sa saison, la NBA a montré l’exemple aux autres ligues selon Carmelo Anthony

« Suite aux nouvelles d’hier soir, un joueur de la NBA a été testé positif au coronavirus – et étant donné que nos ligues partagent tant d’installations […] il n’est plus approprié d’essayer de jouer les matchs pour le moment. » C’est ainsi que la ligue américaine de hockey justifiait sa décision de suspendre sa saison, le 12 mars dernier, quelques heures après la même annonce de la part de la ligue de basket américaine.

Cette épidémie de COVID-19 a mis le monde du sport américain, et sport en général, à l’arrêt. Près de deux semaines après l’annonce faite par la NBA, Carmelo Anthony estime que le bon choix a été fait.

« J’approuve la décision d’Adam Silver de suspendre la ligue, » livre l’amateur de vin, dans une vidéo sur sa chaîne YouTube lors d’une visite d’un vignoble de l’Oregon, « parce que si la ligue n’avait pas suspendu son championnat, les autres ligues n’auraient pas suivi. »

On ne peut pas réécrire l’histoire mais Adam Silver aurait probablement pris la même décision si un premier cas de contamination avait été décelé dans les championnats de hockey ou de football américain.

« Si la NBA suspend une saison, vous savez qu’il se passe quelque chose d’important dans le monde, » poursuit Melo. « Ça dépasse la NBA. C’est quelque chose que la ligue ne peut pas combattre, quelque chose avec laquelle elle ne peut pas rivaliser. C’est plus grave et plus grand que la ligue. Beaucoup de secteurs sont affectés donc tout le monde doit prendre son temps et trouver le moyen d’en sortir. »