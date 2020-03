Le NBA League Pass gratuit pendant un mois

Parce que le confinement n’est agréable pour personne, et que la saison est suspendue pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la NBA et les diffuseurs des rencontres ont décidé de proposer gratuitement le League Pass jusqu’au 22 avril.

Evidemment, il n’y a plus de matches en direct mais la NBA donne accès à l’abonnement Premium, et il est possible de revoir, en condensé, les matches de cette saison, mais aussi des « classiques ».

La NBA précise que c’est valable pour tous les supports : PC, Mac, Android, iOS, PS4, etc.

Accédez au League Pass