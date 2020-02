À Brooklyn, les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine

En début de saison, les Nets devaient se servir de cet exercice pour poser les bases d’un collectif auquel il faudrait ajouter Kevin Durant, une fois rétabli de sa rupture du tendon d’Achille. Malheureusement pour eux, rien ne s’est passé comme prévu. Malgré une entame tonitruante à titre individuel, Kyrie Irving a été plus souvent blessé qu’en tenue, ne disputant que 20 matchs lors de la campagne, en raison d’une blessure à l’épaule. Celle-ci l’a même contraint à mettre fin prématurément à sa saison, la semaine dernière. L’effectif n’a jamais été au complet et, au final, cette campagne n’aura pas beaucoup aidé Brooklyn. S’ils devraient réussir à se qualifier pour les playoffs, il semble utopique d’imaginer les Nets passer l’obstacle du premier tour.

Pour la franchise new-yorkaise, les deux prochains mois serviront donc à préparer la saison suivante. L’effectif actuel possède des lacunes qu’il va falloir combler cet été. Ce n’est pas « Uncle Drew » qui dira le contraire.

Sean Marks en est également conscient et a justement commencé à consulter Kevin Durant et Kyrie Irving, comme confié à la radio WFAN. « Ces gars connaissent les joueurs mieux que quiconque. [Quand nous leur disons] ‘Voici ce que nous recherchons. Qu’est-ce que vous en pensez ?’, ils seront honnêtes car ils devront jouer avec ces gars. Donc je pense qu’il est important de prendre connaissance de leurs opinions de temps en temps […] ».

Pour le GM, ses joueurs doivent se sentir impliqués dans la constitution de l’équipe. « J’aime que nos joueurs prennent possession [du projet]. [Kyrie Irving] et Kevin [Durant], ainsi que le reste des joueurs qui ont signé ici et qui font partie [de ce projet], ils espèrent construire cela, ils espèrent construire quelque chose de durable et quelque chose dont ils peuvent non seulement être fiers mais qui puisse être durable pour la ville. Donc je prends toujours une poignée de joueurs [pour leur parler] de la façon dont nous devons continuer à construire cela. Nous l’avons fait dès le premier jour en recueillant leurs avis. »

En conséquence, il se peut qu’il y ait du mouvement à prévoir du côté de Brooklyn, cet été, et il faudra notamment surveiller Spencer Dinwiddie. Le meneur réalise la meilleure saison de sa carrière, et d’après SNY, le Magic et les Pistons ont discuté en interne du meneur, à l’approche de la dernière « trade deadline ».