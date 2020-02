C’est l’Utah d’urgence, et Rudy Gobert accueille des Celtics qui restent sur un beau succès à Portland. L’occasion pour Money Time de proposer trois « fun bets ».

Gobert et Mitchell prennent 20 rebonds ou + en cumulé avec une cote de 1.85 ;

Gobert réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 30 ou +, et son équipe gagne avec une cote de 2.5 ;

Tatum marque 3 paniers à 3 pts ou + pour une cote de 1.80.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Les cotes sont soumises à variations et peuvent évoluer jusqu’au coup d’envoi. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs.