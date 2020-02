NCAA : le double miracle de Duke sur le parquet de North Carolina

C’est la magie du basket universitaire, où la folie croise souvent le chaos. Pourtant en difficulté cette saison, Cole Anthony (24 points, 11 rebonds, 4 passes) et les Tar Heels de North Carolina pensaient bien s’offrir une victoire de prestige face au grand rival, Duke, avec 13 points d’avance (77-64) à quatre minutes de la fin.

Sauf que Tre Jones (28 points, 5 rebonds, 6 passes) a refusé de céder. Alors que les Blue Devils étaient encore menés de cinq points dans la dernière minute, le frère de Tyus a mis son équipe sur ses épaules, en inscrivant deux layups pour recoller à deux points (83-81). Andrew Platek ne met qu’un lancer franc sur deux derrière, et North Carolina envoie Tre Jones aux lancers francs pour l’empêcher d’égaliser un 3-points. Le meneur marque le premier et loupe volontairement le second… qu’il récupère ! Leaky Black manque de lui voler le ballon, mais Tre Jones parvient à s’échapper pour déclencher un ultime shoot et arracher la prolongation (84-84) !

C’est le premier miracle du jour pour les hommes de Mike Krzyzewski. Tre Jones continue son festival, marquant 15 points consécutifs à cheval sur la fin de la deuxième mi-temps et la prolongation, mais Cole Anthony lui répond, et voilà North Carolina qui refait un écart (96-91) alors qu’il ne reste plus que 20 secondes à jouer…

Wendell Moore Jr. au secours de Tre Jones

On pense que cette fois, c’est bon pour les Tar Heels, surtout que Tre Jones semble épuisé et qu’il vient de balancer un vilain airball à 3-points. Mais le sophomore a encore l’énergie d’aller marquer avec la faute près du cercle.

Il rate le lancer mais Duke récupère la possession sur la remise en jeu, et Wendell Moore Jr. file au layup pour recoller à un point (95-96). North Carolina est en panique et perd un nouveau ballon, et Tre Jones égalise sur son premier lancer franc dans la foulée ! Sauf qu’il rate le second pour passer devant. Wendell Moore Jr. s’arrache pour offrir le ballon de la gagne à Duke, et Tre Jones prend l’ultime shoot… qui fait encore airball.

Mais Wendell Moore Jr. est encore là pour glisser le ballon dans le cercle et offrir la victoire (96-98) aux siens ! Le Smith Center de Chapel Hill est sous le choc, alors que l’ennemi exulte sur le terrain…

« Si vous ne vous souciez pas de savoir qui a gagné le match, vous avez forcément apprécié ce grand match de basket universitaire. Je me soucie de savoir qui a gagné le match, donc je n’ai pas apprécié le résultat final », résume assez bien Roy Williams, le coach de North Carolina.