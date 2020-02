Le disque du Jazz s’enraye

Une saison NBA est faite de hauts et de bas, et le Jazz peut en témoigner. Après un démarrage poussif (14 victoires après 25 matchs), les joueurs de Salt Lake City ont ensuite relevé la tête et ont remporté 18 de leurs 20 rencontres suivantes, disputées à cheval sur les mois de décembre et janvier. Le tout avec une série de 10 succès de rang pour grimper jusqu’à la deuxième place de la conférence Ouest.

Problème : la franchise de Salt Lake City est de nouveau dans le dur, avec quatre revers d’affilée, sa plus longue série cette saison. Et quelques-unes de ces défaites font tâche, comme celle subie à domicile face à des Rockets privés de Russell Westbrook, James Harden et Clint Capela, ou encore la dernière en date, infligée par des Blazers en back-to-back et portés par un Damian Lillard de folie.

Interrogé sur cette série de défaites, Rudy Gobert nous expliquait que l’équipe devait « rester soudée et mieux communiquer », tout en se (re)mettant « à défendre ». Et son coach Quin Snyder va dans son sens. « Notre exécution défensive doit être meilleure », déclarait-il au Deseret News après le déplacement à Portland. Quant à Donovan Mitchell, l’autre leader (et All-Star) du vestiaire, il souhaite alerter et réveiller ses troupes. « Les grandes équipes, l’équipe que nous essayons d’être, ça ne leur arrive qu’une fois. Cela ne se produit pas quatre fois de suite. »

Une défense à la peine

Là où le bât blesse pour la franchise ces derniers temps, c’est en défense. Depuis quatre matchs, le Jazz encaisse en moyenne 120.8 points chaque soir. Tout en prenant l’eau face aux extérieurs adverses. Dans l’ordre, cela donne 50 points pour Eric Gordon, 38 pour DeMar DeRozan puis 51 pour Damian Lillard. Rien que ça.

Bien sûr, il n’y a rien d’alarmant au classement pour le moment. Quatrième à l’Ouest, le Jazz n’est qu’à deux matches de la deuxième place occupée par les Clippers.

Mais il faudra vite se remobiliser car le Thunder, 7e, n’est qu’à deux matchs et demi derrière. Et le calendrier à venir est loin d’être aisé avec les Nuggets, les Blazers, les Rockets, les Mavericks et le Heat au programme, d’ici le All-Star break. Le mois de février devrait nous aider à en savoir un peu plus sur le niveau véritable de la franchise de l’Utah.