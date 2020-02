[Pronos NBA] Misez sur les Nuggets face à des Pistons en péril

La NBA joue tôt ce soir pour ne pas concurrencer le « Super Bowl » et ces matchs sont souvent piégeux. Après avoir battu le Jazz et les Bucks en back-to-back, les Nuggets jouent ainsi un troisième match en quatre jours à Detroit.

Ça pourrait être un match piège, toujours sans Paul Millsap et Jamal Murray, et avec un Michael Porter Jr. incertain, mais les Pistons sont vraiment dans le dur, avec une série de cinq défaites consécutives, et Money Time mise donc sur la solidité des hommes de Mike Malone pour faire la différence. La cote est à 1.70.

Côté joueurs, une performance (points + rebonds) de Zion Williamson à plus de 26.5 est à 1.80 et dans un match qui devrait être offensif, et sans Clint Capela, ça semble être un pari solide.

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS OFFERTS LORS DE LA PREMIÈRE INSCRIPTION ? Lors d’une première inscription sur Unibet, jusqu’à 100 euros de paris gratuits sont versés que le premier pari soit gagnant ou perdant. Mais, et c’est important, on n’est pas obligé de jouer 100 euros pour toucher un bonus. Si vous ne jouez que 50 euros, Unibet versera 50 euros que le premier pari soit gagnant et perdant. Ce sera 90 euros versés si c’est une mise de 90 euros. Etc.

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple. Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Les cotes sont soumises à variations et peuvent évoluer jusqu’au coup d’envoi. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs.