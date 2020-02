Le nouveau défi des Pacers : aider Victor Oladipo à retrouver son meilleur niveau

Le pari de la franchise d’Indianapolis est déjà réussi. Avec Victor Oladipo sur le flanc pour de longs mois, les hommes de Nate McMillan avaient pour mission de faire le maximum pour rester en bonne position au classement et se tenir prêts à finir fort dès le retour de leur arrière superstar.



Les Pacers ont fait bien mieux que ça, en remportant 31 de leurs 47 premiers matchs, insufflant ainsi une dynamique positive avant même le retour d’Oladipo. Désormais au complet et aux portes du Top 4, Indiana a tous les atouts pour terminer la saison en boulet de canon et, pourquoi pas, déjouer les pronostics à l’image de ce que réalise Miami.

Le travail de tout un groupe

L’autre avantage de la situation, c’est que les Pacers n’ont pas eu à forcer le retour aux affaires de leur « go-to-guy ». Même maintenant, alors qu’il est à 100%, Oladipo n’a pas à jouer les héros mais simplement à s’insérer dans un collectif qui tourne déjà bien, jusqu’à retrouver son meilleur niveau et le rôle qui va avec.

T.J. McConnell a déjà connu cette situation par le passé lorsqu’il était à Philadelphie puisque Joel Embiid, Ben Simmons et Markelle Fultz, trois joueurs censés jouer un rôle majeur, ont tous les trois dû reporter leurs débuts en NBA et donc intégrer un collectif déjà en place. Le meneur d’Indy a bon espoir pour que tout le monde fasse les efforts nécessaires pour permettre à « Vic » de retrouver sa place.

« Ça change la dynamique de l’équipe, qu’on le veuille ou non, a déclaré le meneur. Vous ajoutez un All-Star, donc l’équipe ne peut que s’améliorer. J’ai l’impression que nous avons ici un groupe de gars qui sont à fond là dedans, qui se sacrifient pour le bien de tous. Et c’est ce que vous devez faire. Quand vous avez un gars qui a été absent et qui est réintroduit dans l’équipe, vous devez vous sacrifier pour le bien du groupe, et c’est ce que nous allons faire en playoffs pour tâcher d’aller le plus loin possible. »

Jeremy Lamb prêt à être « l’agneau sacrifié »

Premier concerné par ce retour, Jeremy Lamb savait depuis le début qu’il devrait finir par laisser sa place de starter lorsque Oladipo serait remis. L’ancien joueur de Charlotte qui a été partie prenante du début de saison réussi des Pacers (13 points par match) aux côtés de Malcolm Brogdon, T.J. Warren et Domantas Sabonis, s’incline donc sans broncher et fera lui aussi le maximum pour permettre à son équipe de décrocher le meilleur spot en avril prochain.

« C’est une star, il est le cœur de l’équipe. Je pense que ça va être facile de le réintégrer. Je n’ai aucun ressentiment avec ça et personne n’en a dans l’équipe. Quand je suis arrivé ici, ils m’ont clairement expliqué mon rôle, que j’allais débuter jusqu’à ce qu’il revienne. Et voilà on y est. »

Déjà clutch face aux Bulls mercredi, Victor Oladipo disputera son deuxième match ce samedi soir face aux Knicks.