Andre Iguodala conseille à Stephen Curry de ne pas rejouer cette saison

Il faisait partie du « cinq de la mort » des Warriors, et on ne les a pas vus sur un terrain depuis des mois… Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry et même Andre Iguodala ne jouent pas. Les trois premiers à cause de blessures, et le 4e parce qu’il attend d’être transféré des Grizzlies. Invité de l’émission « First Take » sur ESPN, le MVP des Finals 2015 a expliqué que cette année quasi sabbatique était un mal pour un bien puisqu’elle va lui permettre, finalement, de jouer plus longtemps. C’est d’ailleurs pour la même raison qu’il conseille à Stephen Curry de ne pas revenir en mars, pour le dernier quart de la saison.

« Je pense qu’il a besoin d’un vrai break dans le sens où il va pouvoir décompresser » explique « Iggy », qui est resté à San Francisco en accord avec les dirigeants de Memphis. « C’est un long parcours, et il y a des raisons mentales. Marshawn Lynch l’expliquait, il faut se remettre le mental en place. Je pense que c’est bien pour lui mentalement d’être éloigné des terrains et de reprendre son souffle. Il reviendra avec la bave aux lèvres l’année prochaine. »

En fait, Iguodala a même un scénario idéal pour son ancien coéquipier. Profiter des Jeux olympiques, qu’il n’a jamais disputés, pour reprendre. « Les Jeux olympiques pourraient lui apporter le bon rythme avant d’attaquer la saison. Ça lui permettrait d’en être là où il le souhaite. Steve Kerr l’a dit : Steph sera capable de shooter jusqu’à 89 ans, et ça ne disparaîtra pas de sitôt. »

Même si l’ancien 6e homme des Warriors conseille à Curry d’atteindre cet été pour reprendre, il se murmure que le double MVP retrouvera les parquets le 1er mars prochain.