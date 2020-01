[Programme du soir] Les débuts de Zion Williamson au cœur d’une soirée de 12 matchs

Après une seule affiche la nuit dernière, la NBA remet les bouchées doubles avec 12 rencontres, et notamment ce joli duel entre les Raptors et les Sixers, à regarder à partir de 01h00 du matin.

On suivra également le Boston – Memphis à 01h30 ou le Houston – Denver à 02h00 (beIN Max 4). Mais le match le plus attendu de la nuit, c’est bien évidemment ce New Orleans – San Antonio, à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Non seulement car il y a l’enjeu de la 8e place à l’Ouest, mais parce que Zion Williamson y fera ses grands débuts !